المنتخب الزامبي يؤدي أول وحدة تدريبية في بغداد

2022/03/16 | 22:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أدى المُنتخب الزامبي، اليوم الأربعاء، أول وحدة تدريبيّة له في ملعبِ الشعب الدولي استعداداً لمواجهةِ منتخبنا الوطني في ملعبِ المدينةِ الدولي.ووصل وفد المنتخب الزامبي إلى العاصمة بغداد ظهر اليوم، استعداداً لمواجهة المنتخب الوطني في الثامن عشر من الشهر الحالي.ويعد المنتخب الزامبي هو ثاني منتخب أفريقي يلعب على ملعب المدينة الدولي بعد […]

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