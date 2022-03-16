إدارة قضاء سنجار: وجود الحشد مهم لحفظ الاستقرار وتعزيز التعايش

2022/03/16 | 22:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشادت إدارة قضاء سنجار، اليوم الإربعاء، بدور الحشد الشعبي في استباب الأمن وحفظ الاستقرار في القضاء.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، تلقته ايرث نيوز، أن “قائممقام قضاء سنجار وكالة فهد حامد، خلال استقباله آمر تشكيل قوة سنجار التابعة لقيادة عمليات نينوى للحشد محمود رضا الأعرجي، ثمن دور الحشد وجهوده من أجل حفظ الأمن […]

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