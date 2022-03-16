مجلس الخدمة ينفي انباء اختراق قاعدة بياناته

2022/03/16 | 22:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مركز الاعلام الرقمي (مجتمع مدني) ذكر إن "برمجيات ضارة Stealer Malware تسببت في تسريب مئات الالاف من البيانات الخاصة والمخزونة في مواقع حكومية.

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