مجلس الخدمة ينفي اختراق قاعدة بياناته

2022/03/16 | 22:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعنفى مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، اختراق قاعدة بياناته.وقال الناطق الرسمي باسم المجلس وسام اللهيبي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ما تم تناوله في بعض وسائل الإعلام حول اختراق قاعدة بيانات مجلس الخدمة هو عار عن الصحة"، داعيا وسائل الاعلام الى "توخي الدقة بنقل المعلومة حرصا على سير العمل واكمال قاعدة البيانات لحملة الشهادات العليا والاوائل وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".وأثنى اللهيبي "على جهود الجميع لاتمام العمل على أحسن ما يكون خدمة للعراق".

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