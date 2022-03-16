2022/03/16 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أصدرت الخارجية السورية بيانا في الذكرى الـ11 لاندلاع الأزمة السورية، أكدت فيه أنه رغم “فشل المؤامرة على سوريا ما زالت الدول المتآمرة تعيش أوهام مؤامرتها، في انفصال عن الواقع”.وذكرت الخارجية في بيان تلقته /المعلومة/: “انقضت أحد عشر عاما على العدوان الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على سوريا، والذي كان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دمشق تؤكد فشل المؤامرة الخارجية على بلادها بعد 11 عاماً من الازمة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دمشق تؤكد فشل المؤامرة الخارجية على بلادها بعد 11 عاماً من الازمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).