تغريدة للمالكي بذكرى مجزرة حلبجة

2022/03/16 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأصدر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، "تغريدة" بذكرى مجزرة حلبجة.

وقال المالكي في تغريدته على "تويتر" وتابعته (بغداد اليوم): "ستبقى مجزرة حلبجة شاهد على وحشية النظام البعثي المقبور ووحشيته".فيما يلي نص "لتغريدة":

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