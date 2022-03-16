كندا تغلق مجالها الجوي أمام بيلاروس

2022/03/16 | 22:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن وزير النقل الكندي عمر الغبرا أن أوتاوا قررت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات البيلاروسية ردا على دعم مينسك للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وكتب الغبرا على “تويتر”: “نحن نمنع الطائرات البيلاروسية من دخول المجال الجوي الكندي ردا على دعم مينسك للعدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا”.ومنع الاتحاد الأوروبي وكندا ودول أخرى في […]

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