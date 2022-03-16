اوعز بتحمل نفقات عمليات زرع لثلاث مريضات.. ممثل المرجعية يوجه بانشاء بناية جديدة لمركز غسيل الكلى (فيديو)

2022/03/16 | 22:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعز ممثل المرجعية الدينية العليا

المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي،

الاربعاء، بانشاء بناية جديدة لمركز

وارث الخيري لغسيل الكلى التابع الى

العتبة المقدسة، كما امر بتحمل

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