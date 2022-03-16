2022/03/16 | 22:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مركز الاعلام الرقمي العراقي،

اليوم الاربعاء، تفاصيل تسريب بيانات

عدد من المواقع الحكومية العراقية.

وقال مركزالإعلام الرقمي DMC، في بيان،

إن برمجيات ضارة Stealer Malware تسببت في

تسريب مئات الالاف

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