متنبئ جوي يكشف موعد “ذروة” الموجة الباردة

2022/03/16 | 22:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الاربعاء، عن موعد “ذروة” الموجة الباردة.وقال العطية في منشور على الفيسبوك، تابعته وكالة ايرث نيوز، ان “ذروة الموجة الباردة تبدأ فجر وصباح يومي الخميس والجمعة ثم تبدأ بالارتفاع التدريجي اعتبارا من يوم السبت”.واضاف ان “الاحساس بالبرودة يكون عالي بسبب جفاف الاجواء”.

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