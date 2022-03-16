2022/03/16 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: تجاوزنا موجة كورونا ونحث على التلقيح بغداد – ياسين ياس اكدت وزارة الصحة امس ، تجاوز خطورة الموجة الرابعة من كورونا ، فيما حثت على ضرورة اخذ الجرعة الثالثة من اللقاحات.وقال المتحدث بأسم الوزارة سيف البدر في تصريح امس إن (العراق تجاوز ذروة الموجة الرابعة التي هي الآن في انحسار، لكن هذا لا […]

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