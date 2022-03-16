2022/03/16 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوساط الصحفية تنعى مظهر عارف بغداد – ندى شوكت نعت الاوساط الصحفية امس الكاتب الصحفي الرائد مظهر عارف الذي غيبه الموت في مدينة انطاليا التركية التي قدم اليها من مغتربه بامريكا ، بعد معاناة مع المرض.ولعارف مسيرة طويلة ومتميزة في عالم الصحافة منها عمله لسنوات محررا في القسم السياسي في جريدة الجمهورية، قبل تغيير […]

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