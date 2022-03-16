2022/03/16 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيه محطات وقود نينوى بالعمل على مدار اليوم بغداد – الزمان اوفدت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط ،لجنة مختصة للاشراف على عمل فرع نينوى للمشتقات النفطية وتقليل الزخم على محطات تعبيئة الوقود.وقال مدير عام الشركة حسين طالب في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشركة ارسلت وفدا من ملاكها المتقدم ضم مدير هيئة […]

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