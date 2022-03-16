بايدن يصف بوتين لأول مرة بـ

2022/03/16 | 22:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعئ، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لأول مرة بـ"مجرم حرب"، وفق ما أفاد به مراسل "الحرة" في البيت الأبيض.

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