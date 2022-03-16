التدخين والدهون الثلاثية والتوتر عوامل تزيد فرص النوبة القلبية

2022/03/16 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب أو ينقطع تمامًا، ينقل الدم الأكسجين والمواد المغذية إلى جميع أنحاء الجسم، عندما يتم تقييد تدفق الدم أو قطعه، لا تتلقى أجزاء من العضلات الأكسجين والمواد المغذية، يتسبب نقص الأكسجين في تلف عضلة القلب، ويمكن للقلب أن يتعافى من النوبة القلبية عن طريق تكوين […]

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