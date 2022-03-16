فوج فجر في الحشد الشعبي يباشر بخطة تأمين زيارة النصف من شعبان في كربلاء

2022/03/16 | 22:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ باشر فوج فجر التابع لقيادة عمليات الفرات الأوسط بالحشد الشعبي، اليوم الأربعاء ، بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة النصف من شعبان في كربلاء المقدسة.وتضمنت الخطة الانتشار وتأمين شارع كربلاء وطريق يا حسين بالإضافة إلى حماية الحشود المتوجه صوب قبلة الأحرار وذلك بالتنسيق مع الجيش والشرطة ضمن قاطع عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي.[…]

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