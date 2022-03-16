زلزال اليابان يخرج قطار فائق السرعة عن السكة

2022/03/16 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أفادت وسائل الإعلام بأن قطار “شينكانسن” فائق السرعة خرج عن مساره على خط “توهوكو” شمال شرق اليابان في أعقاب الزلزال الذي ضرب المنطقة.وذكرت وكالة “نوفوستي”: “خرج القطار عن مساره بين مدينة فوكوشيما وشيرويشيزاو، وأن بعض العربات مائلة..كان حوالي 100 شخص في القطار، وتم إجلاؤهم جميعا من دون وقوع إصابات”.وأعلنت إدارة […]

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