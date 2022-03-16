2022/03/16 | 22:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة ليل الفرنسي، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وكان تشيلسي قد انتصر في لقاء الذهاب بنتيجة (2-0)، على ملعبه "ستامفورد بريدج" بإنجلترا.وجاءت تشكيلة البلوز كالتالي: ميندي، كريستنسن، تياجو سيلفا، روديجر، أزبليكويتا، كوفاسيتش، كانتي، جورجينيو، ألونسو، هافيرتز، وبوليستيش.وجاءت تشكيلة ليل، كالآتي:جارديم، زيكي سيليك، تياجو ديالو، بوتمان، جابريل جودموندسون، خوسيه فونتي، جوناثان رامبا، تشيكا، بوراك يلماز، وبنيامين أندريه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هافيرتز يقود هجوم تشيلسي ضد ليل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هافيرتز يقود هجوم تشيلسي ضد ليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).