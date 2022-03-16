نص جديد - بين زرياب ولوركا - اشرف عتريس

2022/03/16 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس كان مجنون ،، يكفيك شرغضبة الجمل ،مكنش يخاف مخلوق على وجه البسيطه ، كان يسأل والناس تتغاظ ،كان دمه حامى يكره الكلام البارد ،كان يحب الفقارى مسميهم بَدَنَه ،مكنش قريبى مليش عنده عَشَم ،كان مولود للموت ،جايبه الريح وهياخده معاه لما يروح ،أول حبل العمر فى عنقُه وآخره هنااااك ،محدش يعلم ، كان اسطورة ،أى والله كان غريب ،يلف الموالد يبات مع الخدمة زى لورك ......





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