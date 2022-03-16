2022/03/16 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي بوب أفاكيان يتكلّم عن " عبادة الفرد " : تهمة سخيفة و جاهلة و غير مسؤولة – إنّما نحن نطبّق منهجا و مقاربة علميّين و نغيّر العالم في سبيل تحرير الإنسانيّة بوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 738 ، 14 فيفريّ 2022https//revcom.us//en/bob_avakian/bob-avakian-speaks-cult-ridiculous-ignorant-and-irresponsible-accusationفي صفوف بعض " التقدّميّين " و من يطلقون على أنفسهم نعت " اليساريّين " ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوب أفاكيان يتكلّم عن - عبادة الفرد - : تهمة سخيفة و جاهلة و غير مسؤولة – إنّما نحن نطبّق منهجا و مقاربة علميّين و نغيّر العالم في سبيل تحرير الإنسانيّة - شادي الشماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوب أفاكيان يتكلّم عن - عبادة الفرد - : تهمة سخيفة و جاهلة و غير مسؤولة – إنّما نحن نطبّق منهجا و مقاربة علميّين و نغيّر العالم في سبيل تحرير الإنسانيّة - شادي الشماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).