بوب أفاكيان يفضح المتقدّمين لخدمة هذا النظام الإضطهاديّ - شادي الشماوي

2022/03/16 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 742 ، 14 مارس 2022https//revcom.us//en/bob_avakian/bob-avakian-calls-out-fronting-system-oppressionغالبا ما تحدّث مالكولم آكس بغضب و إحتقار عن " سود العم توم " وقتها ، الذين كا يشبّههم ب " عبيد المنزل " بالمزارع عاشوا في منزل و الذين عاشوا في منزل مالك عبيد و تماهوا مع هذا المالك اكثر من تماهيهم مع " عبيد الحقول " ( حين يحترق منزل مالك العبيد ، أسشار مالكولم ، سيص ......





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