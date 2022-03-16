مجلس الخدمة يحدد موعد إطلاق الدرجات الوظيفية

2022/03/16 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، إطلاق الدرجات الوظيفية الشاغرة بعد إقرار الموازنة.وذكر بيان لمجلس الخدمة الاتحادي، أن "رئيس مجلس الخدمة العامة الأتحادي محمود التميمي استقبل وزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب ورئيسة هيئة مراقبة تخصيص الواردات الأتحادية هيام نعمة لفتح افاق العمل المشترك بينهما، وجرى خلال اللقاء مناقشة الآلية والمعايير التي تم الأعتماد عليها في عملية التوظيف ."وأكد التميمي، بحسب البيان، ان "مجلس الخدمة عمل على جمع الدرجات الوظيفية الشاغرة في جميع الوزارات لغرض تجهيزها ليتسنى لنا اطلاقها بعد أقرار الموازنة العامة "، مبينا ان "آلية التوظيف التي أعتمدها المجلس بنيت على أساس العدالة والشفافية في اختيار المتقدمين للتوظيف من خلال برنامج الكتروني دون تدخل بشري".وأوضح، أنه "تم الأتفاق على فتح افق التعاون بين المجلس وهيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية لغرض ادارة الموارد والأطلاع على الآلية المتبعة بالتوظيف".من جانبها، عبرت وزيرة الدولة، عن شكرها وتقديرها لرئيس المجلس على حسن الضيافة والأستقبال وأبداء المساعدة في العمل المشترك بينهما.

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