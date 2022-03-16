بايدن يصف بوتين بـ

2022/03/16 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي بوتين بـ"مجرم حرب".

وقال بايدن: "أعتقد أن بوتين مجرم حرب".

ولفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "سنعمل مع شركائنا على إيصال المساعدات العسكرية التي أعلنها بايدن إلى أوكرانيا".

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