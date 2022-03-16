احدهم بالقتل وآخر بالإرهاب.. القبض على 3 متهمين في ميسان

2022/03/16 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، القبض على متهمين أحدهم بالقتل والآخر بالإرهاب.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "مفارز مديرة شرطة محافظة ميسان أجرت عمليات دهم وتفتيش لملاحقة المطلوبين ومصادرة الأسلحة جنوب شرق المحافظة، ألقت خلالها القبض على (3) متهمين مطلوبين للقضاء أحدهم بالقتل العمد، ومتهم بالإرهاب، وآخر وفق المادة (430)".

وأضاف "وتم ضبط أسلحة واعتدة مختلفة، تمت إحالة المتهمين للتحقيق أصوليا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم" .

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