رئيس الاتحاد القطري يعلن موقف بلده من إعادة الحظر على العراق

2022/03/16 | 22:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني،

رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ورئيس

اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم،

دعمه الكامل لاستضافة العراق منافسات

"خليجي 25" المقبلة، وذلك خلال ترؤسه

اجتماع المكتب ا

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