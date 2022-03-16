سيارات فورد الكهربائية تعزز انتشارها في أوروبا

2022/03/16 | 22:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت شركة فورد عن خطط لطرح سبع سيارات كهربائية جديدة في أوروبا كجزء من استثمار بقيمة 2 مليار دولار.وتهدف شركة صناعة السيارات إلى بيع 600 ألف سيارة تعمل بالبطاريات في القارة بحلول عام 2026.وتتوقع الشركة أن تتجاوز مبيعاتها السنوية من السيارات الكهربائية في أوروبا 600 ألف وحدة في عام 2026.كما […]

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