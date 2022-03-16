2022/03/16 | 22:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8Lf5_-7Aes8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائب عن الفتح يقاطع الحلفي: الاطار لا يتحمل فشل التحالف الثلاثي بتمرير رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نائب عن الفتح يقاطع الحلفي: الاطار لا يتحمل فشل التحالف الثلاثي بتمرير رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).