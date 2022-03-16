2022/03/16 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوة إلى تشديد الرقابة ومحاسبة المنتفعين على حساب المواطنين أسعار الألبان المستوّردة تشهد إرتفاعاً غير مسبوق برغم التدابير الحكومية بغداد – قصي منذر برغم التدابير التي اتخذها الحكومة واجهزتها الرقابية والامنية للحد من التلاعب بتسعيرة المواد الغذائية ، الا ان الاسواق ما زالت تشهد ارتفاعا غير مسبوق باسعار الالبان والاجبان المستوردة ، في وقت دعا […]

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