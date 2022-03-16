2022/03/16 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئاسات تجدّد دعوتها لإكمال تحويل حلبجة إلى محافظة البارزاني: إرادة الأكراد أقوى من الأسلحة الكيميائية والصواريخ بغداد – فائز جواد اربيل – فريد حسن جددت الرئاسات الثلاث ، في الذكرى السنوية الرابعة والثلاثين لمجزرة حلبجة ، دعوتها الى الاسراع بحسم إجراءات تحويلها إلى محافظة، فيما اكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، ان إرادة شعب […]

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