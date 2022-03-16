2022/03/16 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يضيّف وزير داخلية الإقليم والسفير الإيراني لمناقشة قصف أربيل بغداد – الزمان من المقرر ،ان يضيف مجلس النواب اليوم الخميس ، وزير داخلية إقليم كردستان ريبر احمد خالد والسفير الإيراني لدى بغداد ايرج مسجدي ، لمناقشة الاعتداء الصاروخي على أربيل.وقال نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (المجلس سيكون له […]

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