الرئيس الأمريكي: أعتقد أن فلاديمير بوتين

2022/03/16 | 22:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، الأربعاء، فيما تكثف روسيا هجومها على أوكرانيا.

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