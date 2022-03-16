مستخدمو آيفون غاضبون من التحديث الجديد.. ما السبب؟

2022/03/16 | 23:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد شهور من الترقب، طرحت شركة “أبل” الأميركية تحديثا لنظام التشغيل الخاص بها (iOS 15.4)، لكن سرعان ما عبر مستخدمو “آيفون” عن غضبهم بسبب مشكلة كبيرة واجهتهم.وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن العديد من مستخدمي “آيفون” قالوا إنهم لاحظوا نفادا سريعا للبطارية بعد تنزيلهم التحديث الجديد.وذكر أحدهم على حسابه في تويتر: […]

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