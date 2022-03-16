2022/03/16 | 23:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث رئيس تحالف القوى الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، مع السفير أكدنا أهمية تطوير العلاقات بين بغداد وأنقرة على الصعد كافة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما شددنا خلال لقائنا سفير جمهورية تركيا في بغداد علي رضا غوناي على ضرورة إنهاء حالة الإنسداد السياسي التي تمر بها البلاد، وجددنا دعوتنا للحوار والمضي […]

ظهرت المقالة اهم الملفات التي بحثها الحكيم مع السفير التركي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اهم الملفات التي بحثها الحكيم مع السفير التركي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اهم الملفات التي بحثها الحكيم مع السفير التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).