جونسون يبحث في السعودية والامارات استقرار أسواق الطاقة وحرب روسيا

2022/03/16 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭- ‬الزمان‭ ‬ يبحث‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬الأربعاء‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬المتصاعدة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لاوكرانيا،‭ ‬بينما‭ ‬يحث‭ ‬الدولة‭ ‬النفطية،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تدن‭ ‬الغزو‭ ‬بعد،‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الانتاج‭ ‬لتهدئة‭ ‬الأسعار‭ ‬والمخاوف‭.‬ وصل‭ ‬جونسون‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬آتيا‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭.‬ وأفادت‭ ‬قناة‭ ‬الإخبارية‭ ‬السعودية‭ ‬الحكومية‭ ‬أن‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬ألتقى‭ […]

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