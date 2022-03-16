السنة التاسعة عشرة

2022/03/16 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام في‭ ‬نهاية‭ ‬التسعينات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬عُقدت‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬وفي‭ ‬عواصم‭ ‬اخرى‭ ‬ندوات‭ ‬وملتقيات‭ ‬فكرية‭ ‬واجتماعات‭ ‬سياسية،‭ ‬تطلع‭ ‬اليها‭ ‬بشغف‭ ‬العراقيون‭ ‬الباحثون‭ ‬عن‭ ‬الخلاص‭ ‬من‭ ‬عقود‭ ‬قسوة‭ ‬الحكم‭ ‬والحروب‭ ‬والحصار،‭ ‬وكانت‭ ‬تلك‭ ‬التجمعات‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬مستقبل‭ ‬العراق‭ ‬وآفاق‭ ‬وضعه‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والسياسي‭ ‬عبر‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الحر‭ ‬في‭ ‬سنة٢٠٢٠،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬انّ‭ ‬عقدين‭ ‬مقبلين‭ ‬لحياة‭ […]

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