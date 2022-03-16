تسريب‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬البيانات‭ ‬الرسمية‭ ‬العراقية‭ ‬

2022/03/16 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان قال‭ ‬مصدر‭ ‬سياسي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬انّ‭ ‬الوقت‭ ‬مبكر‭ ‬لأن‭ ‬ننسب‭ ‬التسريبات‭ ‬المهولة‭ ‬في‭ ‬البيانات‭ ‬العراقية‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬الانترنت‭ ‬لمجرد‭ ‬فايروسات‭ ‬ضارة،‭ ‬وان‭ ‬الوضع‭ ‬العراقي‭ ‬يحتمل‭ ‬التدقيق‭ ‬لأنّ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬قد‭ ‬تستهدف‭ ‬قواعد‭ ‬البيانات‭ ‬وسبق‭ ‬ان‭ ‬جرت‭ ‬محاولات‭ ‬اختراق‭ ‬لوزارة‭ ‬التخطيط‭ ‬ويوان‭ ‬الرقابة‭ ‬في‭ ‬سنوات‭ ‬سابقة‭ ‬من‭ ‬دو‭ ‬ن‭ ‬ان‭ ‬تنجح‭ .‬ قال‭ […]

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