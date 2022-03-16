2022/03/16 | 23:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- الزمان قال مصدر سياسي في بغداد انّ الوقت مبكر لأن ننسب التسريبات المهولة في البيانات العراقية عبر شبكة الانترنت لمجرد فايروسات ضارة، وان الوضع العراقي يحتمل التدقيق لأنّ اكثر من جهة قد تستهدف قواعد البيانات وسبق ان جرت محاولات اختراق لوزارة التخطيط ويوان الرقابة في سنوات سابقة من دو ن ان تنجح . قال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسريب مئات آلاف البيانات الرسمية العراقية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسريب مئات آلاف البيانات الرسمية العراقية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسريب مئات آلاف البيانات الرسمية العراقية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).