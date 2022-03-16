2022/03/16 | 23:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2i7nuQNftDM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أبناء المدن الكوردستانية خارج ادارة الإقليم يعبرون عن شكرهم للرئيس بارزاني لحرصه على متابعة أوضاعهم) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أبناء المدن الكوردستانية خارج ادارة الإقليم يعبرون عن شكرهم للرئيس بارزاني لحرصه على متابعة أوضاعهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).