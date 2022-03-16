2022/03/16 | 23:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wkR1uqV1nPw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رياض العوادي: طرح الصدر مرشح لرئاسة الوزراء كخيار عن التحالف الثلاثي احرج السيادة والبارتي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رياض العوادي: طرح الصدر مرشح لرئاسة الوزراء كخيار عن التحالف الثلاثي احرج السيادة والبارتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).