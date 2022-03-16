2022/03/16 | 23:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eVx8CyGyjl0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد | د. فائز الشرع: مفهوم الوطن لم يتبلور بعد امام طغيان الهويات القومية والطائفية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد | د. فائز الشرع: مفهوم الوطن لم يتبلور بعد امام طغيان الهويات القومية والطائفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).