2022/03/16 | 23:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم أمجد عطوان، أن العراق اعتاد على القرارات المجحفة.وقال عطوان في بيان لاتحاد الكرة، “سعيد بمباشرتي في التدريباتِ مع زملائي في المنتخب الوطني وسط حضور الجمهور العراقي”، منوهاً الى ان “هذه السعادةُ كانت فيها غصةٌ بعد القرار المُجحف في حق العراق بنقل المباراة الى ملعبِ محايد”.وأضافَ […]

ظهرت المقالة عطوان: لست متفاجئاً من نقل مباراة الإمارات..



اعتدنا على القرارات المجحفة أولاً على ايرث نيوز.

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