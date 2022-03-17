تحديث قد يستدعي تغييرًا في كتب التاريخ.. برج إيفل أصبح أكثر طولا

2022/03/16 | 23:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح برج إيفل أكثر ارتفاعًا بمقدار 20 قدمًا (6 أمتار) بعد إضافة هوائي جديد، وفقًا لوكالة رويترز

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