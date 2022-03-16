الاتحاد العراقي يعلق على نقل مباراة العراق والامارات لملعب محايد

2022/03/16 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعرب وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، اليوم الأربعاء، عن تفاجئه من قرار الاتحادي الدولي والآسيوي بنقل مباراة العراق والإمارات المقررة في بغداد إلى ملعب محايد. وقال درجال في مؤتمر صحفي حضرته (بغداد اليوم) " تفاجأنا بقرار نقل مباراة العراق والإمارات إلى ملعب محايد، ومنذ أن تسلمنا هذا القرار أجرينا اتصالات مع الاتحاد الآسيوي وبعض المسؤولين في الاتحاد الدولي وبعض الأخوة في الاتحادات الخليجية وحتى مع الاتحاد الإماراتي".



وأضاف، أنه "حتى الآن لم تتضح الصورة بشكل نهائي، واتمنى ان تثمر هذه الاتصالات لتغيير موقف الاتحاد الدولي، وخاصة أن العراق وبغداد بشكل خاص تشهد حالة من الاستقرار الأمني والسياسي".





وتابع، أن "القرار كان صادما لي شخصيا، ولم اتوقع حدوثه على الإطلاق، فنحن مستعدون لاستضافة هذه المباراة المهمة، كما أن هذا الحدث طال انتظاره لأكثر من 20 سنة".



ولفت درجال، إلى أنه "من المقرر أن يلعب المنتخب العراقي أمام نظيره الزامبي يوم الجمعة المقبل 18 آذار الجاري في بغداد، ومن المتوقع ان تكون هذه المباراة ناجحة وستعطي رسالة إلى الاتحاد الدولي والاسيوي وإلى الاشقاء في الاتحادات الخليجية وإلى دولة الامارات، التي اتمنى ان تطلب من الاتحاد الدولي الموافقة على اللعب في بغداد يوم 24 آذار الحالي".



وبين ان "الإمارات كانت داعمة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية ولاستضافة البصرة لخليجي 25، ولذلك اتمنى من الاشقاء الإماراتيين بان يكون لديهم موقف بهذا الخصوص".

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