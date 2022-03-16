توقعات طقس العراق خلال الأشهر المقبلة.. موجات غبارية مستمرة

2022/03/16 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال الراصد الجوي علي الموسوي، إن كمية الأمطار التي تساقطت خلال فصل الشتاء "شحيحة" ما يعني انحسار الغطاء النباتي وتفتت التربة السطحية، فيما توقع موجات غبارية خلال الأشهر المقبلة.



وقال الموسوي في منشور له على الفيسبوك، "نحن الآن في بداية فصل الربيع من الناحية المناخية، وماهي إلا أيام قليلة وينتهي فصل الشتاء فلكيا ويبدأ فصل الربيع، والبلاد لغاية الآن لم تشهد أي حالات جوية مطرية قوية وشاملة".



وبين أنّ "كميات الأمطار المسجلة خلال الموسم المطري الحالي توصف بانها شحيحة لاسباب علمية، ما يعني انحسارا في الغطاء النباتي، وتفتت التربة السطحية الناتج عن قلة وشحة هطول الامطار لا سيما في الاقسام الغربية والمناطق الصحراوية من البلاد".



وأضاف أنّ "الفوارق الحرارية الكبيرة بين الكتل الهوائية لها دور كبير في تكون الموجات الغبارية"، لافتا إلى أن "هبوب في الرياح السطحية يثير الغبار محليا خاصة الرياح الشمالية الغربية التي عادة ماترافقها دخول الكتل والجبهات الهوائية التي تتشكل على اثرها موجات غبارية كثيفة بوتيرة متسارعة عند المناطق الصحراوية من الانبار لتندفع وتؤثر على اغلب مدن البلاد كما حدث في الايام الماضية".



وأشار الموسوي أنه "لغاية الآن لا توجد أي ملامح لقدوم حالة جوية مطرية قوية شاملة للبلاد وفي حال استمرار الاوضاع الجوية والبيئية على ماهي فسوف تتكر حدوث الموجات الغبارية واثارة الغبار محليا كثيرا خلال فصل الربيع وفصل الصيف القادم ايضا".



فيما دعا الراصد الجوي إلى "حملة لتشجير المدن والعمل على زراعة مصدات الرياح حولها للتقليل من حدة قوة الغبار والموجات الغبارية".





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