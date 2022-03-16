الاطاحة بمتهم يتاجر بالعملة المزورة وبحوزته 20 الف دولار في بغداد

2022/03/16 | 23:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الاربعاء، الاطاحة بأحد تجار العملة المزورة وتضبط بحوزته (٢٠،٠٠٠) دولار مزور.وذكر بيان للمديرية تلقته ايرث نيوز، ان “حملات متواصلة لمكافحة عصابات الجريمة المنظمة، ينفذها أبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن، إذ تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية آنفا من إلقاء القبض على أحد المتاجرين […]

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