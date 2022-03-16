بالتفاصيل.. إخماد 9 حرائق في جانب الكرخ خلال 24 ساعة فقط

2022/03/16 | 23:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصيلة لاهم عمليات الاخماد لمراكز مديرية الكرخ خلال الــ ٢٤ ساعه الماضيه وكانت على النحو الاتي ١- مركز الشعله يخمد حادث حريق سكراب عجلات على سطح دار في منطقة ام نجم بسبب اهمال صاحب الدار ٢- مركز المحموديه يخمد حادث حريق عجله نوع سمند في مجمع القادسيه والسبب تقدر من خبير الادله الجنائيه ٣- مركز […]

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إخماد 9 حرائق في جانب الكرخ خلال 24 ساعة فقط أولاً على ايرث نيوز.

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