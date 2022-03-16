2022/03/16 | 23:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AjR1ib5uQ9I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غالب الشهبندر: جعفر الصدر لا يمتلك القدرة على ادارة الدولة.) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غالب الشهبندر: جعفر الصدر لا يمتلك القدرة على ادارة الدولة.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).