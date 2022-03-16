حريق ضخم يلتهم مركز توزيع لشبكة “وول مارت” في الولايات المتحدة

2022/03/16 | 23:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وسائل إعلام أمريكية باندلاع حريق ضخم أتى على مركز توزيع لشبكة “وول مارت” في ضواحي إنديانابوليس بولاية إنديانا غربي الولايات المتحدة.ووثقت صور ومقاطع فيديو الحريق هائل في مركز التوزيع شمال غرب إنديانابوليس، حيث ظهر عمود كبيرا من الدخان في السماء.ونشرت إدارة مطافئ بلينفيلد صورا للحريق على صفحتها على “فيسبوك” حوالي […]

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