دعا الى أوسع تحالف تقدمي / كولومبيا: تحالف اليسار يحقق انتصارا استثنائيا - رشيد غويلب

2022/03/16 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب على الرغم من حظر التجول في عطلة نهاية الأسبوع الانتخابية، احتفلت أوساط اليسار والأوساط التقدمية الكولومبية بالانتصار الانتخابي الكبير الذي حققه تحالف “الاتفاق التاريخي” في الانتخابات التشريعية، وانتخابات رئاسة الجمهورية التمهيدية مساء الأحد الفائت.



وللمرة الأولى استطاع تحالف اليسار في كولومبيا احتلال الموقع الثاني في الانتخابات البرلمانية، وحصل مرشح اليسار لرئاسة الجمهورية على اعلى الأصوات في انتخ ......





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