الإفراج عن رئيس بلدية ميليتوبول الأوكرانية الذي خطفه الروس

2022/03/16 | 23:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُفرج عن رئيس بلدية مدينة ميليتوبول، إيفان فيدوروف، في جنوب أوكرانيا الذي خطفه الروس في 11 مارس، بحسب السلطات الأوكرانية.

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