روسيا تعلن تحويل أموال الديون الخارجية: الكرة في ملعب أمريكا

2022/03/17 | 00:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الروسية أنها قامت بتحويل أموال لسداد ديونها الخارجية المستحقة الدفع، الأربعاء، "لكن الأمر متروك للدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة"، لسحب الأموال من الحسابات الروسية المجمدة بفعل العقوبات الغربية.

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